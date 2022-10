Policiais da 121ª DP (Casimiro de Abreu) prendem traficante do município - Divulgação

Publicado 03/10/2022 14:41 | Atualizado 03/10/2022 14:51

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo (2), um homem integrante do tribunal do tráfico de Casimiro de Abreu, no interior do Estado do Rio. Ele estava foragido e é acusado de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa. Segundo policiais da 121ª DP (Casimiro de Abreu), responsável pela prisão, o homem, que não teve o nome divulgado, vinha sendo monitorado desde novembro do ano passado quando, junto com comparsas, agrediu um comerciante e, em seguida, fugiu para o município de São Gonçalo.



O criminoso voltou para a cidade neste domingo (2), acreditando que não poderia ser preso por conta do período eleitoral, mas uma consulta feita pela equipe da delegacia revelou que ele não tem cadastro como eleitor. Desta maneira, não havia impedimento para sua captura.

Apesar das limitações impostas pelo Código Eleitoral para cumprimento de mandados de prisão nos dias próximos à votação, a prisão aconteceu de forma excepcional.

Mesmo durante o período eleitoral, inspetores da Deam de Campos, coordenados pela delegada titular Ana Paula Carvalho, tiveram autorização para sair em busca de Daniel a fim de cumprir o mandado de prisão preventiva, expedido na sexta-feira (30).



Além desta, a Polícia Civil também realizou uma outra prisão em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, no domingo. Um homem foi preso após descumprir medida protetiva . A vítima, que efetuou a denúncia contra Daniel de Souza Silva, retornou à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos, na segunda-feira (26), comunicando o descumprimento da decisão por Daniel, que fez ameaças gravíssimas a ela e sua família. Mesmo durante o período eleitoral, inspetores da Deam de Campos, coordenados pela delegada titular Ana Paula Carvalho, tiveram autorização para sair em busca de Daniel a fim de cumprir o mandado de prisão preventiva, expedido na sexta-feira (30). O suspeito foi localizado e preso por volta das 12h10min, dentro de um bar, em Saturnino Braga, em Campos. Daniel foi conduzido à Deam da cidade e, em seguida, será transferido encaminhado para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.