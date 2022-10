Thais foi assassinada dentro de casa na comunidade de Vila Kennedy, em Bangu, no último sábado (1) - Reprodução/Redes Sociais

Thais foi assassinada dentro de casa na comunidade de Vila Kennedy, em Bangu, no último sábado (1)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/10/2022 22:07 | Atualizado 04/10/2022 08:00

Rio - O corpo de Thais Rodrigues de Abreu, assassinada dentro de casa na Vila Kennedy , Zona Oeste do Rio, será enterrado às 15h, nesta terça-feira (3), no Jardim da Saudade, em Sulacap. A família optou por não abrir o caixão e, por isso, não haverá velório. O principal suspeito do crime é João Vitor dos Santos Lopes, de 20 anos, que se relacionava com a vítima.

De acordo com os familiares, Thais teria sido estrangulada por João Vitor na madrugada do último sábado (1º). Eles contam ainda que a vendedora se envolveu com rapaz há um mês, terminou o relacionamento e reatou há cerca de 15 dias. O suspeito foi preso no domingo (2). Ele também é acusado de ter agredido o filho mais novo da vítima, batendo sua cabeça diversas vezes no chão.

O primo de Thais, José Carlos Evaristo, contou que, apesar do relacionamento dela com João Vitor, a família não tinha nenhum vínculo com o rapaz. "Eu conversei com a minha tia e, aparentemente, ninguém sabia nada dele. Eu ouvi que a mãe dele expulsou ele de casa, porque ele gostava de roubar as coisas dentro de casa. Ele também roubou a moto da Thais e tentou vender", disse José.