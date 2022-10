Assassinato de Thais Rodrigues de Abreu está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital - Divulgação

Publicado 02/10/2022 16:13 | Atualizado 02/10/2022 16:29

Rio - Thais Rodrigues de Abreu, de 31 anos, foi assassinada dentro de casa, ao lado dos dois filhos, na madrugada deste sábado (1º), na comunidade de Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste. O principal suspeito do crime é o ex-marido, que foi preso por PMs e não teve a identidade revelada. Ele também é acusado de ter agredido o filho mais novo da vítima, batendo sua cabeça diversas vezes no chão.

Segundo a Polícia Militar, neste domingo (2), policiais do 14º BPM (Bangu) foram verificar uma ocorrência na qual já se encontrava uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e foi constatada a morte de uma mulher. Os agentes afirmaram também que uma segunda pessoa, menor de 18 anos, foi localizada desacordada e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte.

A Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, foi acionada. A Polícia Civil afirmou que diligências estão em andamento para esclarecer o crime.

Thais era evangélica e trabalhava vendendo empadas. Ela deixou dois filhos - um é filho do suspeito e outro é fruto de um relacionamento com um homem que faleceu há dois anos.

"A menina era extremamente batalhadora. Sabe uma mulher que não tinha medo de cair para dentro, de fazer as coisas dela? Era essa menina, aí", disse um morador que não quis se identificar.