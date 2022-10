Sol apareceu timidamente na Praia de São Conrado, na Zona Sul - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 13:14 | Atualizado 02/10/2022 13:26

Rio - Cariocas devem se preparar para mais uma semana com tempo instável. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a segunda-feira (3) vai continuar apresentando instabilidade devido à atuação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, juntamente com a passagem rápida de uma frente fria em alto mar. As temperaturas não sobem muito, variando entre 25ºC de máxima e 16ºC de mínima.



Também são esperadas chuvas moderadas para a segunda, durante a madrugada e pela manhã. Já à tarde, podem ocorrer pancadas acompanhadas de raios, com o Sistema Alerta Rio apontando para uma estimativa média de 10 milímetros, em toda a cidade.



A chuva e a instabilidade continuarão na terça-feira (4), por conta de ventos úmidos do oceano. Pode chover moderadamente a qualquer hora do dia. O céu vai continuar variando entre nublado e encoberto e a temperatura continuará estável, com a máxima batendo 24ºC e a mínima chegando a 15ºC.



A quarta-feira (5) amanhecerá com bastante nebulosidade e temperaturas amenas, não passando dos 25ºC de máxima e caindo para 15ºc. Ainda haverá condições para chuva fraca isolada durante a madrugada, com os modelos numéricos apontando para estimativa média de chuva de 5 milímetros em toda a cidade.



O tempo começa a mudar a partir de quinta-feira (6), segundo o Alerta Rio. Não há previsão de chuvas e o céu vai variar entre nublado a parcialmente nublado. Os ventos estarão moderados a fortes a partir da tarde, enquanto as temperaturas estarão em elevação: a máxima pode chegar a 30ºC e a mínima marcará 14ºC.

Tempo no domingo



Neste domingo (2), quem foi às urnas votar, precisou esperar nas filas sob um céu parcialmente nublado. Já a Praia de São Conrado, na Zona Sul, foi o local escolhido pelos cariocas que viram na aparição tímida do sol uma oportunidade para fazer atividades ao ar livre. Essa variação do tempo aconteceu devido à circulação de ventos no litoral do estado, que possibilitaram a entrada de umidade na cidade.



À noite, em alguns pontos isolados na cidade, houve ocorrência de chuvisco ou chuva fraca isolada. As temperaturas foram amenas, com a máxima batendo 27ºC e a mínima, 16ºC.