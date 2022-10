Berg Silva morre no Rio - Reprodução Internet

Publicado 02/10/2022 11:56 | Atualizado 02/10/2022 11:59

Rio - O fotógrafo Berg Silva morreu neste sábado, no Rio. O profissional, que já teve passagens pelo O DIA e O Globo, estava internado no Hospital Pan Americano, na Tijuca, na Zona Norte da cidade. Carol Aleixo, filha de Berg, anunciou que o sepultamento do pai acontecerá no Cemitério da Penitência, no Caju, na segunda-feira.

"Não queria estar aqui nessa rede social escrevendo nada disso. Mas se estou é pra dizer que a nossa despedida vai ser amanhã, de 13h às 16h, na capela 9 do Cemitério da Penitência, no Caju", escreveu. Além de fotógrafo, Berg Silva era professor de História. Ele também foi um dos fundadores do bloco "Põe na Quentinha".

A jornalista Renata Monti contou nas redes sociais que a família precisa de R$ 5 mil para ajudar na liberação do corpo de Berg. "Berg tinha a alegria como marca e é um dos fotógrafos de gastronomia mais populares do Rio. Dos botequins aos restaurantes estrelados, o seu trabalho faz parte da história da cozinha brasileira. Com certeza, uma perda muito grande. Descanse em paz, meu querido!", iniciou.

"A família precisa de R$ 5 mil para a liberação do corpo. PIX: 00145187756 (CPF Sônia de Melo Souza). Posso passar o Pix no inbox", completou.

Internação

Em maio deste ano, Berg contou nas redes sociais que ficou internado por 18 dias por conta de complicações respiratórias. "Há cinco dias de volta em casa, enfim acho que consigo tocar no assunto. Fiquei 18 dias internado no CTI do Hospital Ronaldo Gazzolla, vítima de uma embolia pulmonar, uma insuficiência renal repentina e fortíssima e uma insuficiência cardíaca. Tudo ao mesmo tempo", iniciou.

"Corremos para o CER Leblon, e foi lá que o cardiologista Dr. Vinício, detectou. Já somos amigos e ele vem me acompanhando a três anos. Lá o trombo foi detectado e então fui transferido as pressas para Acari. Sonia, minha incansável companheira, iniciou a batalha junto com Katia Argento e Dr Ivan Santanna, Meu Baba, Felipe, e uma rede de orações que eu ainda nem tenho a dimensão", continuou.

"Disse a todo momento que não era hora de partir e suportei todas as dezenas de picadas de agulha sem dar um pio, incisões profundas, hemodiálise, pequenos choques durante a HD, elevação repentina de pressão, sede. Nada mais me incomodou. Comecei a me recuperar, para surpresa de médicos, enfermeiras, técnicos. Milagre. Disseram. Eu digo que foi uma força que viu não ser a minha hora. Foi a determinação da Sonia, a mulher mais incrível do mundo. Carolina a filha mais incrível. Julia, Carol, Clarinha e Manu, minhas meninas", disse.

"Hora de envelhecer consciente, afinal ganhei uma vida extra. Quero viver pra agradecer a todo mundo. Tô ausente das redes e maneirando no telefone. Ordens de Sonia e Carol, que não sou louco de não cumprir. Vim aqui explicar e vou ficar mais tempo assim. Dedicado ao tratamento. Muito obrigado, gente. Amo vocês", finalizou, na ocasião.

O prefeito de Niterói, Alex Grael, lamentou a morte de Berg nas redes sociais. "Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do amigo e fotógrafo @bergsilvafoto. Berg é uma dessas figuras marcantes que temos a sorte de encontrar na vida. Me ajudou muito com o seu trabalho. Lembro bem do esforço dele para fazer as fotos da nossa subida ao Cristo Redentor. Como sempre, fotos de muita qualidade, feitas com muita superação e determinação. Para chegar lá em cima, há que se subir uma longa escadaria dentro da estátua, superar obstáculos contorcendo o corpo e depois engatinhar ao longo do braço até chegar às escotilhas que permitem que se saia para se ter uma vista deslumbrante, uma experiência única, de se lembrar o resto da vida. Berg já tinha dificuldades de locomoção. Subiu as escadas internas com determinação. Ofegante, valeu-se de algumas paradas, mas não desistiu. Chegou lá e, emocionado, fez o seu trabalho. Guardo a lembrança do profissional dedicado e talentoso e um colega de trabalho de presença agradável e marcante. Berg. Obrigado pela sua obra e parceria. Siga o seu caminho em paz", escreveu.