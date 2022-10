A mulher foi ferida por um tiro de raspão nas costas enquanto estava sentada no Bar Veloso, no Leblon - Foto: Reprodução

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Mônica Areal, os depoimentos foram prestados neste sábado e tanto os agentes como o condutor da motocicleta já foram liberados.



"O PM atirou no chão, ele contou que atirou acidentalmente, estava mirando no pneu (da moto), mas o projétil ricocheteou e atingiu a vítima, mas sem gravidade", explicou.



A vítima, Adriana Nascimento Figueiredo, de 50 anos, foi ferida no ombro e socorrida ao Hospital Copa D'Or, em Copacabana, também na Zona Sul, e, segundo a delegada, foi liberada no mesmo dia.



Os PMs, identificados como cabo Coelho e soldado Sandro Russel, lotados no 23º BPM (Leblon), foram ouvidos na 14ª DP (Leblon). Em depoimento, eles assumiram que estavam baseados na Avenida Delfim Moreira quando um homem pilotando uma moto parou ao lado deles e avançou o sinal de trânsito. Segundo eles, a moto estava sem placa.



Ainda em depoimento, eles alegaram que deram diversas ordens de parada ao condutor da moto, que não obedeceu e passou a praticar manobras arriscadas pela via, inclusive subindo em calçadas e dirigindo pela contramão. Foi durante uma tentativa de fazer o veículo parar que o disparo aconteceu.

Segundo a delegada, o condutor da moto, identificado como Marinaldo Fernandes, de 47 anos, não estava com drogas e nem armas no momento da abordagem, mas alegou, em depoimento, que fugiu da polícia por sua habilitação não permitir que conduzisse uma moto.



O condutor, que trabalha como porteiro, foi alcançado na Avenida Antônio de Albuquerque e levado para a 14ª DP, onde foi autuado por direção perigosa, desobediência e falta de habilitação.



Por meio de nota, a PM informou que agentes do 23° BPM (Leblon) tentavam interceptar um motociclista que havia escapado de uma abordagem policial, na Rua Aristides Espínola. Um policial atirou na direção do pneu da motocicleta, mas os estilhaços da bala acabaram atingindo a mulher. Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida pelos agentes e encaminhada ao Hospital. Uma equipe do 23° BPM acompanhou o atendimento médico, desde a entrada no hospital até o momento em que ela foi liberada.



De acordo com a Polícia Civil, o motociclista foi detido e encaminhado para a 14 DPª (Leblon), onde a ocorrência foi registrada, e a moto, apreendida. Os autores foram ouvidos e liberados. O caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). A Corregedoria da PM foi acionada pelo comando da corporação para apurar o fato.