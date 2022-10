Comlurb inaugurou mais dois ecopontos na cidade do Rio - Divulgação

Comlurb inaugurou mais dois ecopontos na cidade do RioDivulgação

Publicado 02/10/2022 08:45

Rio - A Comlurb colocou em operação mais dois ecopontos na Zona Norte, na entrada das comunidades Parada de Lucas e Amarelinho, ambas na Avenida Brasil, neste sábado (1).

O grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que compõem e cantam músicas com foco na conscientização, animam as duas inaugurações.

Os moradores poderão usar os dois espaços, diariamente, das 6h às 18h. Cada ponto conta com duas caixas estacionárias de 5 m³ para receber entulho, galhadas, pedaços de madeira e bens inservíveis, como móveis e eletrodomésticos, e duas caixas compactadoras para resíduos domiciliares, uma de 7 m³ e outra de 15 m³.

Com o trabalho das duas associações de moradores, a população já começou a usar as caixas coletoras. A presidente da Associação de Moradores da comunidade de Parada de Lucas, Márcia Patrícia, enfatizou o trabalho feito pela Comlurb nas comunidades. “Quero agradecer a inauguração desse ecoponto. Os moradores estão apaixonados e usando muito. A entrada da comunidade é como a porta da nossa casa e ela está muito mais bonita agora”, disse.

Morador da comunidade, Carlos Lúcio, de 71 anos, foi um dos primeiros a despejar seus resíduos em uma das caixas do ecoponto e expressou a importância do ecoponto para as pessoas. Já Luzia Marculino de Oliveira, residente do Amarelinho, reforçou o tom de como pensa a população local. "Estávamos precisando muito desse espaço, que passa a ser o cartão postal da comunidade, junto à Avenida Brasil. Vai ser muito importante para facilitar o despejo de resíduos”.

Vanessa de Oliveira, presidente da Associação de Moradores do Amarelinho, citou como fundamental a parceria com a Comlurb. “Havia uma grande carência de espaço para despejar lixo aqui na comunidade. Esse ecoponto trouxe nova vida pra gente. Já começamos um trabalho de convencimento com os moradores sobre a importância de eles conservarem esse local”, finalizou.