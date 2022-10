Arma apreendida com suspeito durante a ação - Divulgação

Publicado 02/10/2022 07:35

Rio - Um suspeito morreu após um confronto com policiais neste sábado (1º) na Pavuna, Zona Norte do Rio. Na ocasião, ele estava acompanhado de um comparsa, que fugiu depois da troca de tiros.

De acordo com a PM, agentes do 41° BPM (Irajá) foram atacados a tiros por dois criminosos em uma motocicleta durante um patrulhamento na Rua Coronel Phidias Távora e reagiram, iniciando um confronto. Depois do cessar dos disparos, policiais encontraram um dos suspeitos no chão, já sem vida.

O outro homem conseguiu escapar com a motocicleta. Na ação, foram apreendidos um coldre, um carregador de pistola, calibre 9 mm e doze munições calibre 9 mm.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).