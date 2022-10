Homem foi detido com R$17 mil em espécie ao sair do Complexo da Maré - Divulgação

Publicado 02/10/2022 08:33 | Atualizado 02/10/2022 08:33

Rio – Policiais do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) detiveram, neste domingo (2), um homem portando R$ 17 mil em espécie. Ele saía do Complexo da Maré, na Zona Norte, no momento da abordagem.

O suspeito estava ainda sem documento de identificação pessoal e sem documentação da motocicleta que pilotava.

O suspeito pilotava uma motocicleta sem documentação Divulgação

A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).