Corpo da vítima ficou caído ao lado do carro em posto de gasolina na Estrada do Menganha, próximo à Avenida Brasil, em Campo Grande - Reprodução/Twitter

Corpo da vítima ficou caído ao lado do carro em posto de gasolina na Estrada do Menganha, próximo à Avenida Brasil, em Campo GrandeReprodução/Twitter

Publicado 02/10/2022 17:02 | Atualizado 02/10/2022 17:15

Rio - Um homem foi assassinado a tiros em um posto de gasolina, no início da tarde deste domingo (2), na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. De acordo com informações preliminares, a vítima aguardava fora do carro para abastecer, quando pelo menos três suspeitos, a bordo de um carro, se aproximaram e efetuaram diversos disparos.

Imagens compartilhadas na internet mostram o corpo do homem caído ao lado do carro. A maior parte dos disparos parece ter atingido a cabeça da vítima. Uma mulher, que o acompanhava, aparece nas imagens chorando, próximo ao corpo.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) foi encaminhada para o local para verificar a ocorrência de disparos, mas ao chegar no endereço, que fica próximo à Avenida Brasil, já encontraram a vítima morta. Nenhum suspeito foi localizado.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) foi acionada para o local e realizou a perícia. A especializada informou ainda que realizam diligências na região para identificar os autores dos disparos.