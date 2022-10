O deputado Márcio Canella (União) foi reeleito com 180.507 após 99,72% das urnas apuradas - Rede Social

Publicado 02/10/2022 22:46 | Atualizado 02/10/2022 22:47

Rio- Os eleitores do estado do Rio de Janeiro elegeram os 70 deputados estaduais que vão representá-los na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O resultado foi divulgado na noite deste domingo (2).

O deputado mais votado foi Márcio Canella (União Brasil), candidato a reeleição. Ele obteve mais de 180 mil votos. Em seguida vieram Douglas Ruas (PL), filho do Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo; Renata Souza (Psol), reeleita; Rosenverg Reis (MDB), reeleito; Dr. Serginho (PL), também reeleito; Guilherme Delaroli (PL); Thiago Gagliasso (PL); Rodrigo Bacellar (PL), Elika Takimoto (PT) e Giselle Monteiro (PL), irmã de Gabriel Monteiro, respectivamente.

Veja os votos recebidos pelos 10 candidatos.



Márcio Canella (União Brasil) - 180.829 votos Douglas Ruas (PL) - 174.989 votos

Renata Souza (Psol) - 174.057 votos

Rosenverg Reis (MDB) - 131.190 votos

Dr. Serginho (PL) - 118.471 votos

Delaroli (PL) - 121.847 votos

Thiago Gagliasso (PL) - 101.981 votos

Rodrigo Bacellar (PL) - 97.323 votos

Elika Takimoto (PT) - 95.169 votos

Giselle Monteiro (PL) - 94.942 votos