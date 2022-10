Uma pessoa morreu na Av Brasil altura da Fiocruz, a princípio acham que foi acidente de moto. Próximo ao corpo havia uma moto na calçada com arranhões. A CET Rio no local não soube confirmar, ja que receberam um chamado se tratando de atropelamento. Fotos: Pedro Ivo/ Agência O Dia - Pedro Ivo/Agência O Dia

Uma pessoa morreu na Av Brasil altura da Fiocruz, a princípio acham que foi acidente de moto. Próximo ao corpo havia uma moto na calçada com arranhões. A CET Rio no local não soube confirmar, ja que receberam um chamado se tratando de atropelamento. Fotos: Pedro Ivo/ Agência O DiaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 03/10/2022 16:02 | Atualizado 03/10/2022 16:10

Rio - Um homem morreu após ser atropelado na Avenida Brasil, no início da manhã desta segunda-feira (3), na altura da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Benfica foi acionada às 5h59 para o local, mas já encontraram a vítima, ainda não identificada, em óbito.

De acordo com o Centro de Operações Rio, por conta do acidente, o trânsito teve de ser parcialmente bloqueado na pista lateral, sentido Centro. A interdição de uma faixa provocou trânsito intenso durante quase toda a manhã na via.

Por volta das 8h, o congestionamento na via chegou até a altura de Guadalupe, cerca de 21 km do local do atropelamento. O fluxo só se normalizou no fim da manhã. Agentes da CET-Rio atuaram no local para orientar o trânsito.

fotogaleria

Além da avenida, o acidente também provocou reflexos na Linha Amarela. A via teve retenções na altura de Bonsucesso, no acesso à Brasil. Os motoristas que tentavam acessar a autopista sentido Barra da Tijuca também tiveram dificuldades.