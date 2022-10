Adolescente foi morto por causa de celular - Reprodução

Adolescente foi morto por causa de celularReprodução

Publicado 03/10/2022 22:31

Rio- O juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) negou, nesta segunda-feira (3), o pedido de liberdade feito pelas defesas de Ricardo dos Anjos Camargo, de 21 anos, Weslley Silva Nascimento Carvalho, de 22, Gustavo Henrique Frazão Romão e Jorge Mendes, de 28 anos, acusados pela morte de Cauã Neres Chagas por causa de um celular

O adolescente foi espancado até a morte e jogado dentro de um rio, em julho deste ano, por seus amigos devido a um desentendimento gerado pelo sumiço de um celular. De acordo com o delegado Fábio Luiz Souza, titular da 36ª DP (Santa Cruz), delegacia responsável pelo caso, os suspeitos teriam agredido o jovem após suspeitas de que ele poderia ter roubado o celular de um deles.

À época, a mãe de Cauã, Vanessa Neres falou que luta por justiça. "Meu filho era inocente. É muito triste, é uma crueldade muito grande o que fizeram com meu filho. Fico pensando que ele sofreu muito, muito mesmo. Mas a Justiça está aí, e eu vou lutar para que eles tenham a maior pena, porque o que fizeram com meu filho não se faz com ninguém, nem com bicho", disse.