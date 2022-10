Ozéas Emerick foi atacado próximo de casa enquanto caminhava para uma lavanderia - Whatsapp O Dia

Ozéas Emerick foi atacado próximo de casa enquanto caminhava para uma lavanderiaWhatsapp O Dia

Publicado 03/10/2022 19:06

Rio - Um idoso de 85 anos foi atacado por dois cachorros, na manhã desta segunda-feira (3), no bairro Iltaocaia Valley, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ozéas Emerick ficou com ferimentos no braço e na boca. Além dos vários pontos, ele também precisou de uma microcirurgia bucal. A Polícia Civil investiga o caso.

Ozéas estava a caminho de uma lavanderia por volta das 9h quando os animais, soltos na rua, se aproximaram. O ataque durou cerca de 10 minutos e a vítima conseguiu pegar um pedaço de madeira para espantar os cães. Entretanto, o idoso ficou ferido por diversas mordidas e as roupas que carregava também foram rasgadas.

fotogaleria

Em seguida, Ozéas conseguiu retornar para casa e recebeu ajuda dos familiares. Ele foi levado para a UPA de Inoã, onde recebeu tratamento e teve alta hospitar nesta tarde.

Apesar de estarem livres na rua, o filho da vítima, Anderson Emerick, acredita que os cachorros têm dono e são da raça Pitbull. Além disso, há uma suspeita de que os mesmos animais também são responsáveis por um ataque a uma criança que mora na região. Ela teria sido defendida por seu animal de estimação, que morreu por conta dos ferimentos causados pelos cães.

"Quero providências para que não ocorra com mais ninguém. Meu pai chorando disse que viu a morte de perto", disse Anderson, que foi à 82ª DP (Maricá) acompanhado do pai para registrar um boletim de ocorrência.

Os policiais atuam para identificar o possível responsável pelos animais que atacaram Ozéas.