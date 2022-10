BR-116 é uma das rodovias que terá faixa interditada - Divulgação

Publicado 03/10/2022 18:02 | Atualizado 03/10/2022 18:14

Rio - A EcoRioMinas realiza, nesta semana, obras ao longo do Sistema Rio de Janeiro-Governador Valadares, que abrange trechos das BR-116, BR-465 e BR-493. Entre esta segunda-feira (3) e sábado (8), nos dois sentidos das vias, há a possibilidade de interdição de faixas e tráfego no sistema de “pare e siga”. Os trabalhos serão executados das 7h às 17h.

Entre as ações previstas está a limpeza do sistema de drenagem superficial na BR-493/RJ e no trecho mineiro da BR-116. Com isso, será possível o escoamento da água da via, reduzindo o risco de acidente como consequência da pista molhada e prevenindo a formação de bolsões de água – responsáveis por gerar lentidão no trânsito.

O serviço de tapa-buracos estará em atuação ao longo dos 280 quilômetros da BR-116/MG. Outras atividades que estarão presentes nas BR-116, BR-465 e BR-493 incluem roçada, recolhimento de entulhos e a limpeza das rodovias.

Nos casos de interdição parcial da via, para a segurança dos motoristas, será realizada a circulação alternada de veículos por meio de operações “pare e siga”, intercalando o fluxo do trânsito entre as pistas sentido Sul e Norte. A EcoRioMinas orienta para que os usuários respeitem a sinalização e os limites de velocidade. Os trechos em obras estarão devidamente sinalizados com cones, placas e homens-bandeira.