Prova será dia 4 de dezembro e as inscrições deverão ser feitas exclusivamente online até o dia 17 de outubro - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 03/10/2022 16:36



Rio – A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu, nesta segunda-feira (3), as inscrições para o Vestibular Estadual 2023. De acordo com o edital, serão 6.256 vagas em 75 cursos de graduação, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, na Região Metropolitana, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, de Resende, no Sul Fluminense, de Nova Friburgo e de Petrópolis, ambas na Região Serrana. A prova será dia 4 de dezembro e as inscrições deverão ser feitas exclusivamente online até o dia 17 de outubro, pelo site www.vestibular.uerj.br

Também integram o edital os cursos da extinta Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo), incorporada à Uerj em 2022. O campus em Campo Grande, na Zona Oeste, trará cursos inéditos à Universidade, como as graduações em Farmácia, Tecnologia Naval, Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica.





Por razões administrativas, os cursos do campus Cabo Frio - Medicina, Geografia e Ciências Ambientais – não estão no Edital do Vestibular 2023. O Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) da Uerj está preparando um processo seletivo isolado, para entrada no segundo semestre de 2023. Para saber mais, os candidatos deverão acompanhar novas informações também pelo site e por canais oficiais da Universidade.

Vagas destinadas às cotas



De acordo com a Lei Estadual 8.121/2018, 45% das vagas ofertadas serão destinadas aos candidatos comprovadamente carentes, distribuídos pelos seguintes grupos: 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% para estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino; 5% para pessoas com deficiência (PCDs) e filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço. Para concorrer às vagas reservadas, é preciso ter renda per capita (por pessoa da família) mensal de, no máximo, R$ 1.818,00.



Quem tiver dúvidas sobre as cotas deve encaminhá-las para o e-mail cotas@dsea.uerj.br. É possível também ligar, de segunda à sexta, das 9h às 17h, para os telefones (21) 2334 0004, (21) 2334 0010, (21) 2334 0020, (21) 2334 1106 e (21) 2334 1107.



O Vestibular 2023 passa a contar com a atuação da Comissão de Validação da Autodeclaração (CPVA), criada no ano passado, com a finalidade de verificar a regularidade das declarações apresentadas, evitando as chances de fraude ou de falsidade ideológica. A comissão será composta por 60 membros, sendo 20 do corpo docente, 20 servidores técnico-administrativos e 20 do corpo discente da Universidade.



Os candidatos que tiverem o resultado da análise socioeconômica deferido passarão pelo processo de análise racial, que poderá ocorrer em três etapas: fotografia, entrevista online e entrevista presencial. Aqueles que tiverem a autodeclaração negada continuarão participando da seleção pelas vagas de ampla concorrência.