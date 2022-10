Cuidados com a dengue: Mais de 100 mil imóveis serão vistoriados no Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti - Divulgação

Publicado 03/10/2022 16:04

Rio – A Secretaria Municipal de Saúde realiza, a partir desta segunda-feira (03), um novo Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa).

Durante cinco dias, mais de 1.600 agentes de vigilância em saúde visitarão 103.824 imóveis, selecionados nos quarteirões sorteados em toda a cidade do Rio. A ação é para a identificação e análise de depósitos com condições para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, febre pelo vírus Zika e febre amarela, além de coleta de amostras de larvas de mosquitos e envio de dados para a avaliação e identificação da espécie em laboratório.

A iniciativa permite conhecer de forma rápida a quantidade de imóveis da cidade com a presença de recipientes com larvas de Aedes aegypti. Com a metodologia, é possível identificar os locais de maior incidência da espécie e os criadouros mais comuns e assim otimizar e direcionar as ações de controle do vetor, tal como permitir à população saber quais os tipos de depósitos que apresentam maiores condições de servir como criadouros para o mosquito. Esse conjunto de ações faz com que seja possível adotar medidas de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

"Esta etapa do LIRAa é de suma importância, pois antecede o verão, quando há maior chance de proliferação do Aedes, vetor das principais arboviroses urbanas como dengue, zika e chikungunya. A Secretaria Municipal de Saúde também realiza ações educativas e de mobilização social para orientar a população sobre as medidas de caráter individual e coletivo para a prevenção de arboviroses urbanas. No verão, essas ações são intensificadas", disse o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.



O LIRAa é um método de amostragem realizado em todos os municípios brasileiros, normalmente nas mesmas épocas, quatro vezes por ano. É uma importante ferramenta para se mapear as regiões da cidade onde o Aedes aegypti está presente, traçando assim as estratégias para controle do vetor. O município é dividido em estratos de 8,2 mil a 12 mil imóveis com características semelhantes e, em cada um desses recortes, 20% dos imóveis são visitados pelos agentes de vigilância ambiental.



No último LIRAa, em junho deste ano, mais de 98 mil imóveis passaram por inspeção em 250 estratos em toda a cidade. Desse total de estratos, mais da metade, 133, estavam com índice de infestação predial (IIP) "satisfatório" (menor que 1% das amostras), 108 na faixa de "alerta" (de 1% a 3,9% das amostras), e apenas nove na classificação de "risco" (infestação acima de 3,9% das amostras). Vasos de plantas, pingadeiras e bebedouros são os criadouros mais comuns do mosquito.