Uma mulher, que o acompanhava, aparece nas imagens chorando, próximo ao corpo - Reprodução

Publicado 03/10/2022 17:31

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigam a morte do empresário Fabricio Alves Martins de Oliveira, de 33 anos. Fabrício foi assassinado a tiros por homens encapuzados em um posto de gasolina, no início da tarde deste domingo (2), na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo relatos de testemunhas, pelo menos um dos assassinos usava uma camisa com a inscrição da Polícia Civil.

O crime ocorreu por volta das 13h, enquanto Fabrício aguardava fora do carro para abastecer quando pelo menos três suspeitos, a bordo de um carro, se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Fabricio não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Uma mulher, que o acompanhava, aparece nas imagens chorando, próximo ao corpo. Ela chegou na mesma Ranger Rover que Fabrício, mas não chegou a descer do veículo.

Imagens compartilhadas na internet mostram o corpo do homem caído ao lado do carro. A maior parte dos disparos parece ter atingido a cabeça da vítima. No local da execução, os policiais da DHC encontraram cápsulas de projéteis de fuzil 762 e de pistola calibre nove milímetros.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) foi encaminhada para o local para verificar a ocorrência de disparos, mas ao chegar no endereço, que fica próximo à Avenida Brasil, já encontraram a vítima morta. Nenhum suspeito foi localizado.

Policiais da Delegacia de Homicídios de Capital estão tentando localizar imagens de câmeras que possam ter flagrado a execução para auxiliar na identificação dos assassinos. Fabrício já tinha passagens policiais por crimes de furto e contrabando.