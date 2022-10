Centro de Tecnologia (CT) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Reprodução

Centro de Tecnologia (CT) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Reprodução

Publicado 03/10/2022 16:41 | Atualizado 03/10/2022 18:07

Rio – A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sofreu, na madrugada desta segunda-feira (3), um incêndio no Centro de Tecnologia (CT), na Ilha do Fundão, localizada na Ilha do Governador, na Zona Norte. Não houve feridos.

O fogo atingiu a sala 622 do Instituto de Química (IQ), no bloco A do CT. De acordo com o registro das câmeras de segurança, o fogo teve início em um aparelho de ar-condicionado por volta da meia noite desta segunda-feira, com duração de 10 minutos. Devido ao horário, o prédio estava vazio.

Segundo o Instituto de Química, o incêndio não se alastrou para outros laboratórios e nenhuma avaria aparente na estrutura foi detectada.

A Brigada de incêndio da universidade foi a primeira a chegar ao local e orientou a direção do Centro de Tecnologia a acionar o Corpo de Bombeiros.

Segundo a Defesa Civil, a corporação foi acionada às 9h38, e agentes dos quarteis Ilha do Fundão e do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP) atuaram em conjunto.

Os bombeiros vistoriaram a sala junto com a equipe de Engenheiros da de Centro de Tecnologia para a avaliação de riscos.



Em nota oficial, a assessoria de imprensa do Centro de Tecnologia esclareceu que as aulas seguem normalmente:

"A equipe do Centro de Tecnologia está atuando em conjunto com a Direção do Instituto de Química e, com base nas informações levantadas pela Defesa Civil, um processo interno será aberto a fim de apurar as causas do incêndio. Não houve interrupção das aulas".