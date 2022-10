Ocorrência técnica próxima à estação Praça da Bandeira afetou circulação do ramal Santa Cruz - Arquivo/Marcos Porto/Agência O Dia

Ocorrência técnica próxima à estação Praça da Bandeira afetou circulação do ramal Santa CruzArquivo/Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/10/2022 07:02 | Atualizado 04/10/2022 09:39

Rio - Passageiros da SuperVia enfretaram transtornos no início da manhã desta terça-feira (4). Por volta das 4h40, uma ocorrência técnica próxima à estação da Praça da Bandeira fez com que a circulação do ramal Santa Cruz fosse suspensa e depois ocorresse com trens paradores somente até a estação de São Cristóvão. A operação foi normalizada pouco depois das 7h e as viagens com destino à Central do Brasil foram retomadas.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram da situação. "Cadê meu dinheiro que eu perdi entrando na estação quando não tinha trem?", questionou uma usuária. "Vocês se superam no desrespeito para com a população!", reclamou outro. "Qual é o sentido de tirar o expresso sentido Central e deixar o expresso sentido Santa Cruz??", disse mais um. "É, pelo jeito essa semana vai ser mais uma semana de dor, aperto e sofrimento", lamentou uma pessoa.



Ainda de acordo com a SuperVia, das 10h às 14h, haverá manutenção da rede aérea entre as estações Campo Grande e Santíssimo. Também nesta terça-feira, o ramal Japeri opera com intervalo médio de dez minutos, entre Japeri e a Central. O tempo de espera é de 25 minutos no ramal Belford Roxo; 20 no Saracuruna, entre a Central e Gramacho, e 24 entre Gramacho e Saracuruna.