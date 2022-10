Nove celulares foram apreendidos com o grupo suspeito de praticar roubos na região - Divulgação / PMERJ

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho prenderam um homem e apreenderam três menores, na madrugada desta segunda-feira (3), no Engenho Novo, na Zona Norte.



Segundo informações divulgadas pela PM, uma equipe da unidade estava em patrulhamento pelo bairro, quando foi abordada por três passageiros de um ônibus, após terem os celulares roubados.

Uma das vítimas havia conseguido rastrear o aparelho através do sistema de GPS e localizar os suspeitos na Praça Veiga Bastos. No local, o quarteto foi cercado pelos agentes, que efetuaram a prisão e as apreensões. A identidade do preso não foi revelada.



Com o grupo, foram encontrados nove celulares, sendo três destes pertencentes às vítimas do coletivo. Nenhuma arma foi achada.



A ocorrência foi registrada na 25ª DP (Engenho Novo) e na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

