José do Carmo João desapareceu após notar a chegada da polícia em sua residênciaDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 04/10/2022 07:42 | Atualizado 04/10/2022 08:28

O cativeiro onde a família vivia foi descoberto na última quinta-feira (29) após a polícia ter sido chamada para averiguar denúncia de ameaça do homem a vizinhos. Ao notar a chegada dos agentes, ele foi visto correndo para uma área de mata e não foi mais localizado.

Segundo investigações, as filhas do suspeito nunca frequentaram a escola e também eram desestimuladas a receber atendimentos de saúde. A esposa contou ainda que a filha mais nova nasceu em casa porque o marido a impedia de fazer pré-natal e também a proibiu de ser assistida no momento do parto. Durante as diligências, eles descobriram que as vítimas vinham sendo mantidas em cárcere privado desde que a mais velha tinha 3 anos. Já a mais nova nasceu no cativeiro e nunca havia deixado o local.

As investigações apontaram ainda que a esposa era proibida de sair de casa e de manter contato com parentes, que acreditavam que ela teria morrido, porque não tinham notícias dela há muitos anos. A mulher teria tentado fugir diversas vezes, mas sempre era perseguida pelo marido e submetida à agressões e ameaças. Já as filhas não eram vítimas de violência física, mas não tinham acesso à televisão ou aparelhos de celular, além de serem impedidas de conviverem com outras pessoas que não do núcleo familiar. Não houve relatos de abuso sexual por nenhuma das mulheres.

O suspeito possui um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí, pelo crime de homicídio qualificado. No imóvel, foram apreendidas uma espingarda calibre 28mm e várias munições.

De acordo com o delegado titular da 91ª DP (Valença), Flávio Narcizo, o homem também passa a ser investigado e procurado pelos crimes de cárcere privado, porte ilegal de armas, abandono material e intelectual e ameaça.

O caso está sendo investigado pela 91ª DP.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.