Polícia Rodoviária Federal recupera veículo de aplicativo em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 04/10/2022 19:06

Sul Fluminense - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (4), dois jovens portando duas facas e apreendeu uma menor de idade em Volta Redonda, no Sul Fluminense, ao recuperar um veículo de aplicativo que havia sido roubado em São José dos Campos, município de São Paulo.

O carro foi encontrado através de localização GPS cedida pelo motorista do veículo.

Duas facas foram apreendidas com os jovens Divulgação

Segundo o motorista, os assaltantes e a menor teriam pedido uma corrida, via aplicativo, e o rendido com facas no momento de sua chegada, forçando-o a entregar o carro.

Inicialmente os policiais receberam a informação de que o carro roubado estaria trafegando pela BR-116, em Piraí, mas o veículo se dirigiu à cidade de Volta Redonda e os agentes o seguiram via rastreamento.

O veículo e os detidos foram encaminhados para a Polícia Judiciária.



Mais um veículo recuperado

Ainda na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou outro veículo com registro de roubo, desta vez na BR-101, em Niterói. O condutor foi preso por receptação.



O veículo e o detido foram encaminhados para a Polícia Judiciária.