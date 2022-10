Taylane de Souza Fernandes e Alexandre Guedes Monteiro morreram durante confronto entre facções rivais - Reprodução/Redes Sociais

Taylane de Souza Fernandes e Alexandre Guedes Monteiro morreram durante confronto entre facções rivaisReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/10/2022 08:45 | Atualizado 04/10/2022 10:59



Rio - A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (4), uma operação no Complexo do Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, um dia após um intenso confronto entre criminosos rivais ter provocado a morte de duas pessoas e deixado outras três feridas. A troca de tiros ocorreu na madrugada de segunda-feira (3), quando traficantes do local tentaram invadir o Morro da Pedreira, durante um evento que ocorria na comunidade vizinha.

De acordo com a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) com apoio de outros batalhões das zonas Norte e Oeste atuam para prender criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas e apreender armas. Após atacarem os militares na Rua Tomás Edison, um criminoso acabou preso e outro ferido, socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque. O estado de saúde do homem é estável.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas. Houve também confronto entre os militares e bandidos em um carro, na Rua Coronel Moreira César. Após os disparos, o veículo foi recuperado. Os traficantes conseguiram fugir, mas um fuzil calibre 5.56 com 27 munições foi apreendido.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), por conta da operação, o Centro Municipal de Saúde (CMS) Manoel Fernandes de Araújo, no Complexo do Chapadão, mantém o atendimento à população, mas não realiza atividades externas na região, como as visitas domiciliares. A suspensão também ocorre nos CMSs Portus e Quitanda e Sylvio Frederico Brauner, na região do Morro da Pedreira, que recebe os pacientes na unidade.



A Secretaria Municipal de Educação (SME) também informou que quatro unidades escolares da região do Chapadão prestam atendimento remoto nesta terça-feira, para garantir a segurança de alunos e funcionários. A pasta ressaltou que, sempre que há uma situação de risco, o protocolo de acesso mais seguro é acionado.



Guerra entre facções deixa mortos e feridos

Relatos de moradores da região afirmam que traficantes do Complexo do Chapadão, integrantes do Comando Vermelho, invadiram o Morro da Pedreira, entre os bairros de Costa Barros, Barros Filho, Coelho Neto, Parque Colúmbia e Pavuna, que é dominado pelo Terceiro Comando Puro, durante um evento. Os criminosos teriam entrado na favela atirando, o que provocou uma correria entre quem estava no local. Com os disparos, Taylane de Souza Fernandes, 22, e Alexandre Guedes Monteiro, 21, foram atingidos.



As vítimas, que estavam no evento, foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros, mas não resistiram aos ferimentos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Taylane, que foi baleada no peito, sendo carregada. De acordo com moradores, a jovem havia aberto uma barbearia na comunidade há pouco tempo.

Já o rapaz estava desempregado, e moradores afirmam que ele não tinha envolvimento com o crime organizado. Ele deu entrada na unidade já sem vida e deixa dois filhos pequenos. Os corpos de Alexandre e Taylane serão sepultados nesta terça-feira, às 13h e às 16h, respectivamente, no Cemitério de Irajá, também na Zona Norte.

Além deles, Francivam Alcântara Cosme e Matheus Rodrigues de Carvalho foram baleados na troca de tiros. Os dois foram socorridos para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, onde o primeiro segue internado com estado de saúde estável. Já o segundo foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e também tem quadro clínico estável. Uma terceira pessoa, que não foi identificada, ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Irajá, segundo a Polícia Militar.