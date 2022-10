Na ação, a PF apreendeu encomendas dos Correios vindas do exterior - Divulgação

Publicado 04/10/2022 09:06 | Atualizado 04/10/2022 09:12

Rio - A Polícia Federal prendeu dois suspeitos por fraude e desvio de encomenda dos Correios, em Nilópolis, na Baixada, nesta segunda-feira (3).

A ação, promovida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e Tráfico Internacional de Armas (DELEPAT), com o apoio da Coordenação de Segurança Empresarial dos Correios (CSEC-RJ), ocorreu no Centro de Distribuição da cidade, no momento em que um dos presos retirava encomendas vindas do exterior, a mando do outro preso, funcionário da estatal. Elas continham smartphones de alto valor no mercado.



A fraude consistia na confecção de etiquetas falsas que são coladas por cima das originais. Dessa forma, os criminosos mudavam o destinatário para um nome falso a receber as encomendas em unidades postais dos bairros de destino. Como os endereços eram falsos, as embalagens eram retiradas diretamente nas unidades postais.



Ainda segundo a PF, uma esquema semelhante já havia sido desmontado pela DELEPAT em 2019 com a deflagração da Operação Replicante. De acordo com a corporação, as investigações para identificar outros integrantes da organização criminosa irão continuar.



Os presos e outros investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e peculato, além de outros que possam surgir no decorrer das investigações.

O DIA procurou a assessoria dos Correios para mais informações sobre o caso, no entanto, a empresa ainda não divulgou nota oficial.