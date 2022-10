Policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma granada, um quilo de cocaína e uma moto roubada - Divulgação / PMERJ

Publicado 04/10/2022 09:16 | Atualizado 04/10/2022 09:37

Rio – Um homem morreu em confronto com policiais militares, na madrugada desta terça-feira (4), no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do batalhão da cidade foram acionados para checar uma denúncia sobre a presença de traficantes na região. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo armado e houve confronto.



De acordo com a Polícia Militar, após o tiroteio, um suspeito foi encontrado ferido. Com ele, os agentes apreenderam um rádio transmissor, um revólver calibre 38, uma granada, um quilo de cocaína e uma moto roubada. O homem foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, na mesma cidade, mas não resistiu.

A ocorrência foi registrada na 73ªDP (Neves), em São Gonçalo.

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci