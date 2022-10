PM realiza operações em diversas comunidades do Rio | Rio de Janeiro | O Dia

A operação em Maguinhos, na Zona Norte, tem retiradas de barricadas por agentes da UPP - PMERJ

05/10/2022

Rio- A Polícia Militar realiza operações em diversas comunidades no Rio na manhã desta quarta-feira (5). Dentre os alvos da ação estão Manguinhos; Furquim Mendes e Dique, no Jardim América; morros da Congonha e do Cajueiro, em Madureira, e do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, todos na Zona Norte.



Na região de Manguinhos, o policiamento é reforçado e agentes da UPP retiram barricadas e fazem a verificação de imóveis construídos em localidades não permitidas.