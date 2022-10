Criminoso foi capturado na Rua Gustavo Ridel, em Engenho de Dentro, com os pertences da vítima - Divulgação

Criminoso foi capturado na Rua Gustavo Ridel, em Engenho de Dentro, com os pertences da vítimaDivulgação

Publicado 05/10/2022 15:04 | Atualizado 05/10/2022 15:43

Rio – Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta terça-feira (4), um homem de 35 anos suspeito de invadir e roubar a casa de uma idosa de 65 anos, na Rua Gustavo Ridel, em Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Segundo a GM, o homem, que não teve a identidade revelada, agrediu a idosa e roubou sua bolsa.

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados após moradores da região terem alertado sobre a ocorrência. Imediatamente, equipes da 15ª Inspetoria que atuam no programa Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP) foram ao local e encontraram o acusado na rua com os pertences da vítima. Ele foi encaminhado para uma delegacia da região, onde ficará à disposição da Justiça.

No sábado (1º), as equipes da 15ª Inspetoria haviam prendido um homem de 38 anos por furtar cabos da SuperVia, na Rua Amaro Cavalcante, no Méier. Após serem acionados por populares, os agentes agiram rapidamente e flagram o acusado com 10 metros de fios. Ele foi detido e levado para a 26ª DP (Todos os Santos), onde foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto. O caso foi registrado e o homem ficou detido.