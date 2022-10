O Portal dos Procurados chegou a divulgar um cartaz para prender Felipe Thiago Lima Tavares - Divulgação

O Portal dos Procurados chegou a divulgar um cartaz para prender Felipe Thiago Lima TavaresDivulgação

Rio - Policiais militares prenderam, na noite desta terça-feira (04), Felipe Thiago Lima Tavares, de 26 anos, reconhecido após a divulgação de imagens captadas por câmeras de vigilância, como o suspeito por esfaquear a empresária Priscila Reis, no último domingo (02), no estacionamento do Shopping Rio Sul, na Zona Sul do Rio .Ele foi reconhecido pelos agentes e levado para a 5ª DP (Mem de Sá). Posteriormente, foi conduzido para a 10ª DP (Botafogo), onde segue preso.

De acordo com a Polícia Civil, na delegacia o homem teria confessado o crime. O delegado Daniel Rosa entrou, então, com um pedido no plantão judiciário e foi decretada a prisão temporária do suspeito por 30 dias.

Priscila Reis, de 32 anos, estava entrando no próprio carro quando foi abordada pelo suspeito. Após reagir, ela sofreu lesões na mão, coxas e na canela. Depois de agredir a mulher, o homem fugiu imediatamente, sem levar nenhum pertence da vítima. Ela foi encaminhada ao Hospital Copa D´or, em Copacabana, na Zona Sul, junto com uma equipe do estabelecimento.

Ela passou por uma cirurgia para reconstruir o ligamento da mão direita. Pela profundidade do corte, a empresária acabou perdendo o movimento de um dos dedos. Além disso, precisou tomar cinco pontos em uma das pernas.

Segundo ela, no momento do ocorrido, o estacionamento estava vazio e sua sorte foi que o assaltante se assustou tanto com a reação de Priscila que deixou a faca e saiu correndo.

A empresária disse que o homem alegou estar drogado e teve medo de ser "levada para algum lugar". Apesar de estar nervosa, conseguiu lutar com ele e impedir uma agressão maior

"O meu nervosismo era tão grande de achar que ele poderia me levar para algum lugar... ninguém tem que reagir porque é um perigo muito grande, graças a Deus estou viva pra contar. Eu consegui lutar com ele. Eu tive que segurar a faca pra ele não enfiar em mim. Por isso, cortei minha mão e meu ligamento", disse.

A administração do shopping emitiu um comunicado em que lamentava o ocorrido e afirmava que assim que tomou ciência do ocorrido, comunicou imediatamente a polícia e prestou suporte à vítima.