Agentes apreenderam um alicate, dois arcos de serra e aproximadamente 50 m de cabos de fibra óptica - Divulgação

Agentes apreenderam um alicate, dois arcos de serra e aproximadamente 50 m de cabos de fibra ópticaDivulgação

Publicado 04/10/2022 10:54

Rio - Policiais militares do 20° BPM (Nova Iguaçu) prenderam três suspeitos com aproximadamente 50 metros de cabos de fibra óptica no bairro de Santa Eugênia, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, na madrugada desta terça-feira (4).

Os agentes faziam um patrulhamento na Rua da Divisa quando se depararam com um veículo suspeito. Em seguida, a equipe fez buscas dentro do carro e encontrou um alicate, dois arcos de serra e cabos de fibra óptica.

A ocorrência foi encaminhada à 52ª (Nova Iguaçu).