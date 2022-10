Condomínio Felino construído na Fazenda Modelo - Divulgação

Publicado 04/10/2022 10:17

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou que serão feitas melhorias na Fazenda Modelo, abrigo público de bichos em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A ação faz parte da celebração do Dia Mundial dos Animais, comemorado nesta terça-feira (4), no Rio.

O objetivo é recuperar o estábulo e outros espaços, construir um Condomínio Felino, adquirir mais equipamentos, reforçar a equipe de veterinários e tratadores e fornecer um atendimento de 24 horas na unidade. No momento, o serviço está em licitação para adquirir novos profissionais.

A Fazenda Modelo mantém cerca de mil animais abrigados, com cães e gatos disponíveis para adoção responsável. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. É necessário levar identidade, CPF e comprovante de residência. O abrigo municipal também oferece atendimento clínico aos sábados, das 8h às 12h.

Por meio do projeto Bicho Rio, desde 2021 a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais já fez mais de 400 mil esterilizações, além de procedimentos clínicos. Todo o serviço é gratuito. A proteção à alguns animais, como os cavalos e as zebras, está sendo intensificada com a reforma do estábulo do abrigo.

Secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Vinicius Cordeiro destacou a importância das intervenções físicas feitas no abrigo, como a melhoria na limpeza. "Mas o que mais comemoro é a regularização de protocolos, como as vacinações, as vermifugações periódicas e o constante fluxo de medicamentos adquiridos, que tem melhorado os índices de bem-estar animal na unidade", contou.

Serviço

Localização: Estrada do Mato Alto, 5.620, Guaratiba, Zona Oeste

Horário de atendimento: sábados, das 8h às 12h

Horário de visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h