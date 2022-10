Policiais militares carregam o homem ferido até a viatura - Foto: Reprodução/internet

Policiais militares carregam o homem ferido até a viaturaFoto: Reprodução/internet

Publicado 04/10/2022 09:33 | Atualizado 04/10/2022 10:04

Rio - Policiais militares prenderam, na noite desta segunda-feira (03) um homem suspeito de praticar roubos, na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Em um vídeo divulgado pelo Portal Voz das Comunidades, os militares carregam ele até uma viatura, que grita estar ferido e sentindo dor nas pernas, enquanto moradores dizem se tratar de um motoboy da região.

De acordo com a assessoria da PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) realizaram a prisão por se tratar de um suspeito de realizar roubos nas imediações daquela comunidade e no bairro São Conrado. Durante a abordagem da equipe, realizada na Estrada da Gávea, o homem entrou em luta corporal com os policiais e foi atingido por um disparo na perna. Após ser ferido, ele foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Após a checagem da identificação, os policiais verificaram que ele possuía, ainda, sete anotações criminais, sendo cinco por roubo. Além disso, foi reconhecido por uma vítima como um autor de um crime.

Na unidade de saúde, os agentes da 12ª DP (Copacabana) autuaram o suspeito, que segue internado sob custódia.

Procurada, a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o caso.