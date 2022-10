Sambista Demá Chagas, autor do hino do Salgueiro "Explode Coração" - Divulgação

Sambista Demá Chagas, autor do hino do Salgueiro "Explode Coração"Divulgação

Publicado 04/10/2022 12:27 | Atualizado 04/10/2022 13:15

Rio - Autor do samba-enredo "Peguei um Ita no Norte", mais conhecido como "Explode Coração", que deu o título ao Salgueiro em 1993, o compositor Demá Chagas, de 65 anos, morreu nesta terça-feira (4), em decorrência de um câncer.

Nascido Oldemar Félix Francisco das Chagas, o sambista foi criado em Marechal Hermes e fez história como um dos mais importantes compositores da história do Salgueiro.

Quando jovem, Demá era apaixonado por rock até se mudar para o bairro da Tijuca, onde passou a frequentar rodas de samba. Aos 14 anos, sua veia para compor foi despertada e ele teve a possibilidade de aprender com os grandes poetas da Vermelho e Branco.



Dentro da quadra, passou a ser conhecido como Demá e venceu oito disputas de samba: "Templo Negro em Tempo de Consciência Negra (1989)", "Sou Amigo do Rei" (1990), "Rio de Lá para Cá" (1994), "Salgueiro é Sol é Sal nos 400 anos de Natal" (1999), "Senhoras do Ventre do Mundo" (2018), "Xangô" (2019) e "Resistência" (2022), além de "Explode Coração", que tornou-se um dos sambas-enredo mais conhecidos e cantados de todos os tempos.

O famoso hino do Salgueiro tem como coautores Arizão, Bala, Guaracy e Celso Trindade. Além disso, a canção já foi gravada por nomes como Dudu Nobre e Neguinho da Beija-Flor, entre outros. No desfile de 1993, a obra foi defendida pelo puxador Quinho.

Para o carnaval 2023, ano em que o Salgueiro completa 70 anos, Demá, mesmo debilitado pelo câncer no pulmão, entrou na disputa de samba e virou finalista. A escolha do hino acontecerá no dia 11 de outubro.

O corpo do sambista será enterrado nesta quarta-feira (5), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, às 16h. Ele deixa mulher, Camilla, e dois filhos, Ygor e Yan.

A diretoria do Salgueiro lamentou a morte do compositor e exaltou o legado deixado por Demá Chagas.