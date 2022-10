Escola de samba Acadêmicos do Salgueiro recebe programação especial do Outubro Rosa - Reprodução / Google Earth

Escola de samba Acadêmicos do Salgueiro recebe programação especial do Outubro RosaReprodução / Google Earth

Publicado 04/10/2022 12:22

Rio - A escola de samba Acadêmicos do Salgueiro realizará uma programação especial voltada ao Outubro Rosa, mês dedicado à campanhas de combate ao câncer de mama. Ao longo deste mês, moradoras de comunidades no entorno da agremiação terão serviços que visam a conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de receberem atendimento médico.



Nesta terça-feira (4) a agremiação, em parceria com o Centro Municipal de Saúde (CMS) Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, oferece 40 exames preventivos, além de avaliação de hipertensão e diabetes, até o fim da tarde.



Haverá também atendimento voltado para mulheres com alterações nos níveis de açúcar. Um educador físico estará presente, fornecendo orientação das atividades mais indicadas para estes casos.



Agentes sociais vão auxiliar moradores no acompanhamento do cadastro para o Auxílio Brasil e tirar dúvidas sobre cadernetas de vacinação.



Vilma Araújo, psicóloga coordenadora do projeto Sambando com Saúde, ressalta que haverá ainda, palestras e agendamento de mamografias e ultrassom ao longo do mês. "O Centro Médico do Salgueiro funciona o ano todo com vários especialistas mas, em outubro e novembro, nossas campanhas são bem específicas e voltadas para o Outubro Rosa e o novembro azul. São campanhas de conscientização, prevenção e atendimento que realizamos com a ajuda dos médicos voluntários que temos e parceiros como o CMS!, detalhou a psicóloga.



Para informações e agendamento de consultas, a escola disponibiliza o telefone (21) 2238-9226.



A quadra do Salgueiro fica na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí.

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci