Homem foi localizado dentro de agência bancária em Copacabana quando tentava sacar indevidamente benefício de terceiros Reprodução de vídeo

Publicado 05/10/2022 13:44

Rio - Um homem acusado de cometer fraude contra o INSS foi preso em flagrante, nesta terça-feira (4), enquanto tentava realizar o saque indevido de benefício em Copacabana, Zona Sul do Rio. Renan Vinícius Silva de Sá estava dentro da agência bancária prestes a retirar o valor assistencial destinado a terceiros, sem qualquer representante legal, quando foi abordado por agentes da 13ª DP (Copacabana).



Durante a prisão, Renan teria admitido aos policiais que sacou valor estimado de R$ 60 mil em benefícios previdenciários somente no mês de maio. A prisão do criminoso foi feita com o auxílio de informações obtidas através de denúncia feita pela Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, titular da 13ª DP, Renan já é conhecido das autoridades por outros crimes de estelionato. Ele tem, pelo menos, seis passagens por esse tipo de prática, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O acusado, inclusive, foi solto há pouco mais de um mês pela Justiça.

"Ele (Renan) integra uma organização criminosa que atua na prática de estelionatos contra o INSS, fraudando benefícios previdenciários. Estima-se que esta organização criminosa esteja envolvida em em milhares de crimes idênticos, com a participação de funcionários do INSS, que vem atuando em todo o país", explicou Santoro.

Em nota, a Polícia Civil informou que Renan foi preso pela prática dos delitos de estelionato tentado e organização criminosa. Após o registro na 13ª DP, ele foi encaminhado para audiência de custódia junto ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).