O prefeito Eduardo Paes anunciou a volta de Daniel Soranz à chefia da Secretaria Municipal de Saúde, durante a inauguração do Super Centro Carioca de Especialidades, em Benfica - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 05/10/2022 12:11 | Atualizado 05/10/2022 13:35

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta quarta-feira (5) a volta de Daniel Soranz à Secretaria Municipal de Saúde. O anúncio foi feito durante inauguração do Super Centro Carioca de Especialidades, em Benfica, na Zona Norte.

O Centro inaugurado é um complexo com três prédios, dois inaugurados posteriormente, que prometem zerar a fila do Sisreg. O primeiro prédio entregue é um prédio com clínicas. Os outros dois são um com serviço oftalmológico e outro de diagnóstico, onde serão feitos exames de imagem, por exemplo.

Paes fez questão de agradecer ao trabalho do atual secretário, Rodrigo Prado, e afirmou que o servidor segue na pasta.

“Sou muito grato ao Rodrigo (Prado) pela coordenação durante essa missão que eu dei pra ele. Agora, a equipe volta a se reunir. A partir de segunda-feira (10), não vou deixar ele ir para Brasília: vou cuidar da saúde do povo carioca ao lado do Rodrigo”, disse o prefeito.

Soranz ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19, liderando a equipe que organizou e vacinou a população carioca com o imunizante. Ele foi eleito ao cargo de deputado federal, sendo o mais votado pelo Partido Social Democrático (PSD), com mais de 95 mil votos.