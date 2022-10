Agentes do Laranjeiras Presente prendem homem suspeito de furtar bicicletas na região. Com ele, foi apreendido um alicate - Divulgação

Publicado 05/10/2022 18:25 | Atualizado 05/10/2022 19:38

Rio - Agentes do Laranjeiras Presente prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (5), na Rua do Catete, Zona Sul do Rio, Ricardo Amaro de Oliveira, de 56 anos, suspeito de furtar bicicletas no bairro das Laranjeiras. A equipe foi acionada por um ambulante, que viu o homem cortando a corrente com um alicate e furtando uma bicicleta no Largo do Machado.

De acordo com a corporação, a equipe acionou os demais agentes do Laranjeiras Presente, passando a discrição do suspeito e ele acabou sendo localizado na Rua do Catete, ainda em posse da bicicleta. Na mochila, Ricardo guardava o alicate.

O suspeito foi autuado na 12ª DP (Copacabana) pelo crime de furto. Os agentes informaram que ele é suspeito de outros furtos de bicicleta na Zona Sul e já possui 18 anotações criminais por tráfico, furto e roubo, além de ser condenado duas vezes por furto.