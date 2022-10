Revólver e celulares apreendidos com os suspeitos - Foto: Divulgação/Pmerj

Revólver e celulares apreendidos com os suspeitosFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 06/10/2022 10:19 | Atualizado 06/10/2022 10:30

Rio - Policiais militares do 16° BPM (Olaria) prenderam, na noite desta quarta-feira (05), uma mulher de 18 anos e apreenderam um menor de 16 anos, na Rua Cordovil, Zona Norte do Rio. A dupla havia acabado de assaltar os passageiros de um ônibus na Rua Balduíno de Aguiar, no bairro vizinho de Parada de Lucas. Com eles foram apreendidos um revólver e duas munições.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, os agentes foram avisados pelo motorista do coletivo sobre o assalto, e que os suspeitos haviam desembarcado na Rua Balduíno de Aguiar, em Parada de Lucas. Os militares realizaram buscas na região e encontraram a mulher e o menor de idade na Rua Cordovil, próximo ao local do assalto, portando um revólver calibre 32, munição, além de celulares de vítimas.

A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).