Cerca de 350 buchas de maconha e 250 pinos de cocaína foram encontrados com o suspeito - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/10/2022 08:36 | Atualizado 06/10/2022 10:18

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu um homem e apreendeu cerca de 350 buchas de maconha e 250 pinos de cocaína após abordar um veículo na Via Lagos, em Rio Bonito, na Região Metropolitana, na tarde da última quarta-feira (5). Felipe Gonçalves Guimarães, de 22 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária estavam no KM 13 da rodovia, na altura do distrito de Boa Esperança, quando suspeitaram de um veículo e realizaram a abordagem. Durante a revista, a carga foi encontrada dentro do carro do suspeito.



O caso foi registrado na 119ª DP (Rio Bonito).

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci.