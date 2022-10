Passageira foi assediada dentro de trem da SuperVia, na estação Maracanã - Reprodução / Google Earth

Publicado 06/10/2022 11:49 | Atualizado 06/10/2022 11:49

Rio - Um homem foi preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Mangueira após ejacular em uma passageira dentro do vagão de um trem da SuperVia, na altura do Maracanã, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (6).



De acordo com informações da Polícia Militar, agentes que estavam nas imediações da estação do Maracanã foram acionados por passageiros e comunicados sobre um tumulto no interior de uma composição do ramal Japeri. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito, que estava sendo agredido por usuários do trem, que seguia para a Central do Brasil.



A vítima, uma mulher de 22 anos, seguia viagem para o ponto final da composição, quando sentiu um incômodo nas costas e olhou para trás. Ao avistar o assediador e perceber o que havia acontecido, ela começou a gritar e pediu ajuda de outros passageiros, que agrediram o suspeito até a chegada da Polícia Militar.



O homem foi preso e o caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).



Em nota, a SuperVia afirmou ter prestado auxílio à passageira e acionado a PM. "A concessionária repudia casos como esse, de desrespeito às mulheres. Como ação educativa para evitar esse tipo de comportamento, a concessionária veicula avisos sonoros contra o assédio e investe em campanhas de conscientização para orientar e ampliar a boa convivência dentro dos trens. A SuperVia esclarece que seus agentes de controle atuam nos trens e estações para dar apoio e orientação. Em situações de assédio, os funcionários devem acionar a Polícia Militar, ação que, por vezes, culmina em detenções ou prisões", disse a concessionária em comunicado.



Procurada, a Polícia Civil ainda não havia se manifestado até a conclusão desta reportagem.



*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci