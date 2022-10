Suspeitos de tentativa de assalto fogem após reação de dois PMs de folga, na Penha - Reprodução

Suspeitos de tentativa de assalto fogem após reação de dois PMs de folga, na PenhaReprodução

Publicado 07/10/2022 10:57

Rio - Dois policiais militares reagiram a uma tentativa de assalto nas proximidades da Rua Nicarágua com Rua do Couto, na Penha, Zona Norte da capital, e mataram um dos suspeitos na ação. Com ele, foi encontrada uma pistola com dois carregadores e munições.

De acordo com nota da Polícia Militar, PMs de folga trafegavam pela rua, quando um grupo saltou de um carro, anunciando o assalto. Os agentes reagiram e houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi atingido e morreu no local.

Em um vídeo, é possível ver que quatro homens entram em um carro e partem em disparada. Posteriormente, policiais do 16º BPM (Olaria) localizaram o automóvel usado na ação. Descobriu-se que também era roubado.

Os demais indivíduos conseguiram fugir.

O caso foi registrado na 22ª DP (Penha), que vai analisar câmeras de segurança próximas para tentar identificar os outros participantes da tentativa de assalto.