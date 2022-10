Na foto, o casal de estelionatários, Andreza Gentil Ramirez Barreto e Everton Ribeiro - Polícia Civil

Rio - Um casal que vendia kits de maternidade, usando famosas, foi preso na tarde desta sexta-feira (07) por estelionato, no bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Contra Andreza Gentil Ramirez Barreto, de 38 anos, e Everton Ribeiro, de 40, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. A investigação ocorreu através de uma parceria entre agentes da 50ª DP (Itaguaí) e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto, em São Paulo.

De acordo com as investigações, milhares de clientes foram enganados pelo casal tanto no Brasil quanto no exterior. Andreza e Everton eram proprietários da ‘HB STORE BOLSAS’ e através do Instagram da empresa, que tem 419 mil seguidores, ofereciam kits de enxovais personalizados para gestantes dentro e fora do país.Apesar da visibilidade que a empresa tinha nas redes sociais, a ‘HB STORE BOLSAS’ não entregava o produto ou, por vezes, enviava um kit diferente do anunciado, com uma qualidade muito inferior. Além disso, caso os clientes insistissem em reclamar pelo golpe sofrido, o casal passava a ameaçá-los de entrar com uma ordem judicial de importuno.