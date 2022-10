Após diligências, análise de imagens de câmeras de monitoramento da região e depoimentos de testemunhas, os investigadores traçaram a dinâmica do fato e a linha de investigações. Há indícios que a motivação tenha relação com atritos e brigas do passado, entre a vítima e um dos envolvidos, relacionadas a atividades ilícitas que ambos exerciam. Bruno fazia parte de uma das primeiras quadrilhas de clonagem de cartão de crédito que já movimentou R$ 3,5 milhões em imóveis, carros, compras e saques em dinheiro.Na noite em questão, Bruno chegou ao local acompanhado da mulher e encontrou um grupo de amigos. Os suspeitos - três homens e uma mulher (esposa de um deles) - já estavam no estabelecimento. Segundo os agentes, a arma do crime entrou no bar dentro da bolsa da acusada, na tentativa de que o marido escapasse da revista pessoal.Ainda de acordo com os policiais, ao avistarem Bruno, dois dos criminosos se dirigiram à sua mesa e o ameaçaram e ofenderam, sem que o mesmo esboçasse qualquer reação. Em determinado momento, um dos homens desfere um tapa no rosto da vítima, que reage com um soco e derruba o agressor no chão. A partir deste momento, uma briga generalizada se inicia no local, com garrafas e cadeiras sendo arremessadas. Antes de atirar, Fábio foi acertado com um soco desferido por Bruno. Neste momento, ele recebeu da mão de um dos comparsas a arma usada no crime. Enquanto a vítima estava sendo socorrida pela esposa, o grupo fugiu do local.