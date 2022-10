Devido à batida, o ônibus teve o teto arrancado e as janelas quebradas - Reprodução/TV Globo

Publicado 07/10/2022 18:04 | Atualizado 07/10/2022 18:14

Rio - Um ônibus de dois andares bateu, na tarde desta sexta-feira (7), em um limitador de altura da Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente não deixou feridos.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que o coletivo teve o teto arrancado e as janelas quebradas devido à batida com o limitador.Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel do Alto da Boa Vista foi acionado às 12h44 no local e prestou apoio aos envolvidos no acidente.A CET-Rio também foi acionada no local para auxiliar o trânsito.