A queda da árvore interditou os dois sentidos da pista, que teve o fluxo desviado para a Estrada Lagoa-BarraTwitter/Centro de Operações

Publicado 07/10/2022 16:39 | Atualizado 07/10/2022 18:13

Rio - Os dois sentidos da Avenida Niemeyer foram interditados na tarde desta sexta-feira (7), por volta das 13h, após a queda de uma árvore de grande porte em São Conrado, na altura do Hotel Sheraton, na Zona Sul. O Centro de Operações do Rio (COR) recomendou que motoristas utilizem a Estrada Lagoa-Barra como rota alternativa para acessar a região.

Acionado, o Corpo de Bombeiros informou que o Quartel da Gávea foi chamado às 13h50 para fazer o corte da árvore que bloqueava a pista. O incidente não deixou feridos, de acordo com a corporação.A Guarda Municipal e a CET-Rio estiveram na região auxiliando no trânsito para minimizar possíveis retenções. Após a limpeza do local, a Comlurb informou que a pista foi liberada em ambos os sentidos às 17h14.