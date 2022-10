Juíza entendeu que a comercialização da obra ultrapassa o limite do aceitável/tolerável - Pixaby

Publicado 07/10/2022 18:45 | Atualizado 07/10/2022 18:52

Rio – O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve a liminar a favor da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj), obtida em setembro , que proíbe a plataforma Estante Virtual de autorizar a comercialização do livro 'Minha Luta' ('Mein Kampf'), escrito por Adolf Hitler. A plataforma recorreu, mas a decisão da juíza de primeiro grau Rafaella Avila de Souza Tuffy Felippe foi confirmada pelo colegiado da Primeira Câmara Cível do TJRJ, na terça-feira passada (4).No entendimento da Justiça, as empresas que atuam como um "marketplace" são responsáveis por coibir a venda de produtos que afrontam os princípios e regas vigente no ordenamento jurídico brasileiro.Os desembargadores decidiram manter a multa diária no valor de R$ 5 mil para o caso de descumprimento, por entenderem que "não houve desproporcionalidade em seu arbitramento" e em razão da "tamanha gravidade na comercialização da obra”."[O livro] 'A Minha Luta' ('Mein Kampf'), de autoria de Adolf Hitler, traz claro e conhecido conteúdo discriminatório e antissemita, com apologia ao extermino do povo judeu e, por isso, a decisão da Justiça não só reconhece e cumpre o ordenamento jurídico brasileiro, como evita a disseminação de discurso de ódio", afirmou o presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro (Fierj), Alberto David Klein.Para o advogado responsável pelo caso e vice-presidente da Federação Israelita do Rio, Gustavo José Setton Mizrahi a decisão de manter a liminar mostra a luta do judiciário brasileiro contra a comercialização da obra nazista. "A confirmação da liminar pelo Tribunal de Justiça mostrou a uniformidade da jurisprudência dos tribunais do país com relação à vedação da comercialização de nefasta obra de propaganda nazista, tanto na seara criminal, quanto na seara cível", disse.A condução do caso contou ainda com o apoio do corpo de advogados da Procuradoria da FIERJ, como os advogados Vitor Szpisz do Nascimento e Patrick Ghelfenstein.