Acusado por tentar assediar adolescente, Luciano Baraina tem rede social com mais de 200 mil seguidoresReprodução Instagram

Publicado 07/10/2022 19:25 | Atualizado 07/10/2022 19:51

Rio - A Justiça converteu em preventiva a prisão do influencer Luciano Dias Baraina, acusado de assediar um menino de 13 anos no banheiro de um shopping, no bairro do Cachambi, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na tarde de quarta-feira (6), quando Luciano teria tentado se aproveitar do menor colocando a mão nas partes íntimas dele.

Luciano passou por audiência de custódia, nesta sexta-feira (7), onde foi decidida pela conversão da prisão em flagrante. Desta maneira, o influencer segue preso sob a acusação de estupro de vulnerável em Benfica.

Segundo depoimento da mãe do adolescente na 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado, o menino voltava do colégio, por volta das 12h30, quando decidiu ir ao Shopping. O jovem foi ao banheiro e então Luciano tentou abusá-lo. Após conseguir empurrar o influenciador, o menino procurou seguranças do estabelecimento.

O homem foi contido pelos seguranças até que uma equipe da PM chegasse ao local. Os policiais ouviram as partes e conduziram todos até a delegacia em Bonsucesso, onde o caso foi registrado e Luciano permaneceu preso.

O Norte Shopping emitiu um comunicado confirmando o caso e esclareceu que a vítima rapidamente denunciou o abuso à equipe de segurança do shopping, o que permitiu a identificação do suspeito. "(Ele foi) levado imediatamente para a Delegacia", disse em nota. O shopping confirmou ainda que segue à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.

Uma usuária do Instagram chegou a comentar o caso na internet e pedir a divulgação do crime: "Peço encarecidamente que meus amigos compartilhem estas informações com com todos que puderem! Ele é famoso no Instagram. Luciano tem várias passagens pela polícia, incluindo espancamento a uma pessoa. Ele foi preso em flagrante por tentar segurar o pênis de uma criança no banheiro do Norte Shopping", disse a usuária.

Luciano Baraina é conhecido por jogar búzios em vídeos para o Tik Tok. Nas postagens, ele usa o humor para falar sobre a religião. Além disso, o influencer compartilha conteúdos de viagens, festas e também sobre o seu trabalho. Ele é o proprietário de um salão de beleza, também no Cachambi.

