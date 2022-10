José Greison da Silva foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 07/10/2022 21:37 | Atualizado 07/10/2022 21:39



Rio - A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (7) José Greison da Silva, responsável por matar e ocultar o corpo da companheira Roberta Lanusia Santos Ribeiro, de 39 anos, em janeiro deste ano, na Baixada Fluminense. A vítima desapareceu no dia 3 de janeiro e, desde então, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigava o crime.

Roberta Lanusia, de 39 anos, desapareceu em janeiro deste ano, na Baixada Fluminense Divulgação

Em depoimento na especializada, o criminoso disse ter sufocado a vítima com um travesseiro, após uma discussão motivada por ciúmes. Contou ainda que ao perceber que Roberta estava morta decidiu queimar seu corpo, colocando os restos mortais em um saco na lixeira.

Segundo a DHBF, as contradições no depoimento de José e seu comportamento diante do desaparecimento da mulher foram cruciais para torná-lo o principal suspeito: "O comportamento atípico do seu companheiro, algumas inconsistências em suas declarações, bem como elementos reunidos após cautelares deferidas pelo juízo, apontaram para José como responsável pelo suposto desaparecimento da companheira, surgindo indícios robustos de que Roberta havia sido morta por ele".



Na quinta-feira (6), o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), por meio da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, expediu um mandado de prisão preventiva. Na decisão, o juiz Adriano Loureiro Binato de Castro também solicitou a apreensão do celular de José e o espelhamento do conteúdo escrito e gravado nos áudios e imagens arquivados nos aplicativos de mensagem do aparelho.

José Greison vai responder por homicídio qualificado (feminicídio) e ocultação de cadáver. O preso está custodiado na DHBF e será encaminhado para audiência de custódia no sábado (8), onde ficará à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Familiares e amigos se desesperaram com o paradeiro da atendente de livraria Roberta Lanusia em Nova Campinas, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no início do ano. De acordo com a família, o aparelho celular da atendente foi encontrado na sua casa, mas estaria sem o chip.

Antes do sumiço, uma mensagem enviada, simultaneamente, do celular de Roberta para a irmã e outras duas pessoas, teria sido o último contato registrado. No texto enviado por volta das 6h20, através de um aplicativo de mensagens, ela dizia que ficaria uma semana fora.

Casada há 22 anos e mãe de três filhos, a atendente trabalhava em uma rede de livraria, no Centro da cidade. Segundo familiares, ela jamais havia ficado fora de casa sem avisar ou longe dos filhos e não passava por problemas de saúde.