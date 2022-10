Prefeito Eduardo Paes esteve no local com os agentes responsáveis pela vistoria, onde foi determinado uma interdição preventiva - Divulgação

Publicado 08/10/2022 21:06

Rio - Agentes da Defesa Civil interditaram, na madrugada deste sábado (8), um prédio de cinco andares na Rocinha, na Zona Sul do Rio, por comprometimento nas colunas, com ferragens expostas e se movimentando. Segundo a Associação de Moradores da Rocinha, cerca de trinta famílias tiveram que deixar o prédio.

Após a denúncia feita por moradores, que alegaram ouvir estalos nas colunas, a Defesa Civil realizou uma vistoria no prédio de cinco pavimentos, localizado na Rua 3, número 6. O prefeito Eduardo Paes esteve no local com os agentes responsáveis pela vistoria, onde foi determinado uma interdição preventiva

Ainda de acordo com os agentes, todos os moradores foram retirados do local, onde a Secretaria de Assistência Social realizou o cadastro das famílias. No local. a Secretaria de Conservação está executando o serviço de escoramento da edificação e a Defesa Civil, em conjunto com os técnicos da secretaria de infraestrutura, estão realizando uma vistoria minuciosa para a constatação da gravidade, com a possível necessidade de demolição da edificação.

Prédio de cinco andares é interditado pela Defesa Civil

