Ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) onde será realizada uma investigação do paradeiro da cargaDivulgação

Publicado 08/10/2022 19:12

Rio – Agentes da UPP Fazendinha recuperaram, neste sábado (8), um caminhão carroceria – baú na estrada Adhemar Bebiano, conhecida como Estrada Velha da Pavuna, na Zona Norte do Rio. Segundo os policiais, toda a carga de eletroeletrônicos foi roubada.

De acordo com a Polícia Militar, policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região quando notaram um caminhão em atividade suspeita. Durante a abordagem, o motorista do veículo informou os policiais de que criminosos teriam interceptado o veículo na BR-493 (Arco Metropolitano) e conduzido até o Complexo do Alemão, onde a carga foi roubada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) onde será realizada uma investigação do paradeiro da carga.